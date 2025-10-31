APEC部長記者會　韓國望在中美間求平衡

外交部長趙顯（左）、通商交涉本部長呂翰九（右）在APEC國際媒體中心舉行記者會（中評社 崔銀珍攝） 中評社慶州10月31日電（記者 崔銀珍）2025年亞太經濟合作組織（APEC）外交與通商聯合部長級會議在慶州舉行。韓國外交部長趙顯與通商交涉本部長呂翰九當天在記者會上介紹會議成果，表示本次會議以“可持續的明天：連接、創新、繁榮”為主題，成員經濟體在多項實質議題上達成重要共識，為明日的領導人會議奠定基礎。中評社記者留意到，在談及中美關係時，趙顯表示，韓國希望美中能夠尋求平衡。



趙顯部長指出，在“創新與繁榮”環節，會議重點討論了如何通過數字領域推動亞太經濟增長，並就應對區域共同挑戰進行了深入交流。與會各方一致認為，人工智能（AI）等新興技術具有引領經濟增長和提升生產力的巨大潛力，同時也應重視技術鴻溝問題，確保AI的安全與負責任使用。他表示，部長級會議聯合聲明（AMM Joint Statement）細節正在最終協調，將與領導人宣言一並於周六發布。



呂翰九本部長介紹，通商領域的突出成果是，在複雜多變的國際形勢下，成員仍成功就“以創新技術強化供應鏈管理”達成共識。韓國政府將自明年起與APEC秘書處共同設立基金，正式啟動AI應用能力提升計劃，以縮小地區間供應鏈管理的技術差距。



第二項成果是推動數字貿易基礎建設。會議為明年3月舉行的第十四屆世界貿易組織（WTO）部長級會議預作協調，在維持“電子傳輸物不徵稅”慣例上達成一致，並計劃向WTO成員提交說明文件，促進共識共享。呂翰九強調，這一慣例的延續，為中小企業和初創企業提供了可預測的經貿環境，擴大了全球創新與成長機會。此外，會議正式批准設立“APEC電子貿易運輸中心”。自1999年以來，亞太地區在原產地證明、相互承認機制與電子通關係統等領域不斷推進試點項目，新設中心將整合既有成果，成為支持區域企業與成員經濟體的系統性平台。



會議還在兩年來首次更新“環境服務及相關服務參考清單”，新增14項內容，總數擴大至80項，涵蓋多項新興產業與綠色技術。呂本部長表示，供應鏈與數字化議題已成為當代通商的核心領域，擴大合作恰恰體現出APEC團結與協作精神的穩固運作。他期待此次部長會議成果將順利延伸至領導人峰會，為亞太地區的持續增長與共同繁榮貢獻力量。

