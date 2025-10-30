市場監管總局：持續完善消費者保護標準體系

中評社香港10月30日電／記者10月30日從市場監管總局獲悉，今年以來，市場監管總局持續完善消費者保護標準體系，加大消費維權服務站、消費環境評價等重點領域國家標準研製力度。



新華社報導，在保障消費者知情權方面，市場監管總局系統推進消費品使用說明系列國家標準修訂升級。截至目前，已發布新版《消費品使用說明 第5部分：玩具》《消費品使用說明 第6部分：家具》，增加了玩具產品的主要成分或材質說明要求，完善了家具產品注意事項、維護保養、售後服務事項等內容要求，同時適應電商購物和環保需求，增加了二維碼、網址鏈接等非紙質版的使用說明提供形式。



目前，市場監管總局正在組織修訂《消費品使用說明 第1部分：總則》，以及家用和類似用途電器、化妝品、紡織產品、體育器材等具體品類使用說明國家標準，進一步完善相關產品使用說明的標注內容、標注要求等，確保消費者能夠清晰理解產品信息、正確使用相關產品。



在提升消費體驗方面，市場監管總局發布《優質服務 用戶體驗評估模型與方法》《消費者脆弱性 設計與提供包容性服務的要求及指南》等4項國家標準，從服務設計、用戶體驗、服務測評、投訴處理等全過程入手，指導行業組織不斷提高服務品質、強化消費者尤其是弱勢消費者權益保護。近期還將發布消費體驗中心、商圈建設與服務等標準，不斷完善多元消費場景，營造安全放心消費環境。



在保護消費者隱私方面，市場監管總局採用ISO國際標準，制定發布《產品和服務設計中的消費者隱私保護 高階要求》國家標準，給出產品和服務設計、生產、購買、使用等全生命周期充分考慮消費者隱私保護要求的建議。近期還將發布《產品和服務設計中的消費者隱私保護 應用案例》，給出在線零售、入戶門智能鎖等典型場景下的消費者隱私保護具體案例。