商務部發言人就中美吉隆坡經貿磋商安排答問

中評社香港10月30日電／新華社報導，商務部新聞發言人就中美吉隆坡經貿磋商聯合安排答記者問。



問：據瞭解，中美雙方在吉隆坡經貿磋商就解決各自關切的經貿問題達成聯合安排。請問商務部能否介紹吉隆坡經貿磋商共識更多情況？



答：中美兩國元首剛剛在韓國釜山舉行會晤，深入討論了中美經貿關係等議題，同意加強經貿等領域合作。中方願與美方一道，共同維護好、落實好兩國元首會晤重要共識。



中美經貿團隊通過吉隆坡磋商，達成的成果共識主要有以下幾方面：



一、美方將取消針對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加征的10%所謂“芬太尼關稅”，對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加征的24%對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。



二、美方將暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規則一年。中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。



三、美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。



此外，雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。雙方進一步確認了馬德里經貿磋商成果，美方在投資等領域作出積極承諾，中方將與美方妥善解決TikTok相關問題。



中美吉隆坡經貿磋商取得積極成果，充分證明雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，通過開展對話與合作，能找到解決問題的辦法。經貿磋商成果來之不易，中方期待與美方共同做好落實工作，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。