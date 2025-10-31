中評觀察：立法會換屆選舉釋三大訊號

香港特區立法會（中評社資料圖） 中評社香港10月31日電（記者 盧哲）香港特區第八屆立法會選舉投票將於12月7日舉行。立法會換屆選舉的提名期由10月24日開始，至11月6日結束。筆者觀察，本屆立法會選舉提名啟動至今，已釋放出三大訊號。



第一，薪火相傳，資深議員“交棒”，青壯年機遇多。



本次立法會選舉開啟之初，最受熱議的話題無疑是“棄選名單”。截至10月30日，宣佈不競逐連任的現任立法會議員有28人，占總議員人數的約三分之一。分析名單，其中包括不少政壇“老將”——他們有的是有幾十年經驗的立法會議員，有的是長期在各自政黨、業界佔據一席之地的領軍人物——從年齡上來看，70歲以上的有12人， 60歲以上的17人。



筆者觀察，棄選話題之所以引起熱議，主要原因包括一是多位資深議員連續宣佈消息；二是最先宣佈不競逐連任、現年74歲的立法會主席梁君彥在宣佈消息時提到了“年紀”，輿論從而以他的年齡作為參考開始審視其他議員的動態——這或多或少有些偏頗，但因具有話題性，從而成為討論點之一。



實際上，梁君彥作為立法會主席，在多個場合都解釋過，往年立法會選舉平均都有超過三成議員不連任。在2008年的第四屆、2012年的第五屆，更有超過四成議員不連任。每一屆的議員更新換代都是健康和自然的常態。



筆者認為，作為香港在完善選舉制度、落實“愛國者治港”原則後舉行的又一次重要選舉，此次多界別的資深議員主動“交棒”，正是愛國愛港力量新老交替、薪火相傳的最好體現，這不僅是政壇老將們的高風亮節，更是建設治港力量發展階梯、為香港愛國愛港青壯年一代開拓的新機遇。