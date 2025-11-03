周小柯答中評：台胞將迎來時代新機遇

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（中評社資料圖） 中評社香港11月3日電（記者 盧哲）北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯日前就二十屆四中全會公報涉台內容接受中評社記者專訪。周小柯表示，從公報總體看，做好對台工作要堅持大局觀、人民觀和系統觀。當下推進祖國統一大業正當其時、時不我待。周小柯強調，在國家以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的進程中，台灣同胞將迎來經濟發展、社會發展、青年發展等諸多領域的時代新機遇。



10月23日，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議在北京勝利閉幕。全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，為國家“十五五”發展錨定了行動綱領。全會強調，全黨全國各族人民團結起來為實現“十五五”規劃而奮鬥。全會強調，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。



周小柯表示，從公報總體看，做好對台工作要堅持大局觀、人民觀和系統觀。其一，要著眼大局看待對台工作，切實服務於以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的戰略全局。其二，要從堅持人民至上原則的高度深刻理解對台工作的出發點和歸宿，始終秉持“兩岸一家親”理念，致力於維護和增進兩岸同胞的利益福祉。其三，要用系統觀念深刻領會對台工作，堅持和加強黨中央集中統一領導，積極整合各方面的資源和力量，統籌做好深化兩岸融合發展與反“台獨”反干涉的工作，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。



周小柯表示，二十屆四中全會公報明確提出“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”，這一表述與習近平總書記10月19日電賀鄭麗文當選中國國民黨主席指出的“促進共同發展，推進國家統一”相呼應。這兩次重要表態，充分彰顯出中國共產黨在推進祖國統一大業方面高度的歷史擔當、戰略自信和政治智慧，意味著兩岸統一事業進入了加速推進階段。