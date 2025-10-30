韓日首腦為延續友好關係奠基　變數仍不可忽視

中評社香港10月30日電／韓聯社報導，韓國總統辦公室發言人姜由楨30日在記者會上表示，總統李在明和日本首相高市早苗當天在亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議舉辦地——韓國慶尚北道慶州市舉行首腦會談。兩國為延續友好關係奠定基礎，但歷史遺留問題等不確定因素依然存在。



據消息，高市早苗在會談上表示，希望與韓方在安全、經濟和社會領域開展廣泛交流。李在明表示，兩國共用民主價值和秩序，希望通過經濟、社會、安全和民間交流推動雙邊關係發展。兩國首腦商定下次在日本地方城市會晤，表達了持續開展穿梭外交的意願。



就職近四個月來，李在明同日本前首相石破茂三度會面，成功恢復穿梭外交。韓國政府認為，韓美同盟和韓美日合作是“以國家利益為重開展務實外交”的主線。同時，美國總統特朗普就職後，美國對同盟關係的想法不同以往，國際秩序發生變化，故在政治、經濟和文化上有共同點的國家有必要加強合作。為實現該戰略，李在明採用區別對待歷史遺留問題和未來合作的“雙軌並進”方式。



此次會談未談到歷史等敏感問題。部分觀點則認為，這是兩位領導人首次會面，對未來韓日關係發展持樂觀態度尚為時過早。對李在明來說，同高市早苗繼續開展穿梭外交，推進交流與合作，進而為解決歷史問題尋找突破口是一項重要任務。