華府觀察：特朗普急於展示其G2外交成功

特朗普在會晤後送習近平離開時貼近聊天 韓聯社圖



中評社華盛頓10月30日電（記者 余東暉）在與中國國家主席習近平進行了1小時40分鐘的6年來首次會晤之後，美國總統特朗普馬上離開韓國，不參加APEC峰會。中美峰會舉行之前1小時，特朗普一條英文全大寫字母的帖子“G2峰會即將召開”（THE G2 WILL BE CONVENING SHORTLY!），令全世界為之側目。



這一切表明，特朗普此次5天亞洲之行最重頭的行程是舉行這場他心目中的G2峰會，並宣佈其取得成功，顯示他能夠為其選民帶來立竿見影的好處。從目前看，特朗普此行的目的達到了。難怪他會給此次會晤打12分（滿分為10分）。



在返美的“空軍一號”上，特朗普發出以下帖子，可視為他對此次美中峰會的總結：



“我與中國習主席舉行了一次非常成功的會晤。我們兩國之間有著深厚的相互尊重，而此次會晤無疑將進一步加深這種尊重。我們在許多方面達成了共識，其他一些至關重要的問題也即將得到解決。



習主席授權中國開始大量採購大豆、高粱和其他農產品，我對此深感榮幸。我們的農民一定會非常高興！事實上，正如我在第一任期內曾說過的那樣，農民們應該立即去購買更多的土地和更大的拖拉機。我衷心感謝習近平主席的這一決定！