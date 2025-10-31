韓日首腦首次會晤　強調“穿梭外交”

韓日首腦APEC峰會上會面（圖片來源：APEC官方新聞中心、韓聯社） 中評社慶州10月31日電（記者 崔銀珍）在韓國慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議期間，韓國總統李在明與日本新任首相高市早苗於30日舉行了首次韓日首腦會談。雙方重申了推動雙邊關係面向未來發展的共同意願，並強調在區域穩定與合作方面繼續保持協調的重要性。



李在明總統在會後表示，韓日兩國“無法否認彼此是鄰國，也不能放棄合作之手”。他指出，在瞬息萬變的國際局勢下，韓日兩國共同應對的課題日益增多，當前正是加強合作與共同行動的關鍵時期。李總統並在社交媒體上發文稱，將“毫不動搖地推進面向未來的韓日關係”，並通過“穿梭外交”保持更加緊密的溝通。



高市早苗首相在會談開場發言中指出，“基於兩國迄今構築的關係基礎，推動日韓關係朝著未來志向、穩定發展的方向前行，將對兩國都有利。”她強調，在當前戰略環境下，日韓協作的重要性進一步上升，日本與韓國互為重要鄰邦。她同時提到，今年是日韓邦交正常化60周年，並表示希望持續開展兩國領導人互訪的“穿梭外交”。



此次會晤是被外界視為立場偏向保守的高市早苗就任首相後首場雙邊首腦會談，被認為傳遞出緩和兩國關係、穩定外交預期的信號。高市早苗過去曾多次參拜供奉太平洋戰爭甲級戰犯的靖國神社，引發外界擔憂，但在就任後，她未在秋季例大祭期間前往參拜，並公開表達了對韓流文化的興趣，釋放出友好姿態。



日本主流媒體普遍對這次會談給予積極評價。《日本經濟新聞》指出，韓日兩國在“美國優先主義”趨勢下，共同面臨如何強化合作的課題；同時，中國、俄羅斯與朝鮮在安全領域的互動加深，使得地區安全形勢愈發嚴峻。報導認為，兩國領導人就“在安全與經濟領域合作比對立更具互利性”形成了共識。日本《朝日新聞》則評論稱，高市早苗首相重視以美國為主導的日美韓安全合作，並在此基礎上努力避免因歷史問題導致的矛盾，致力於構建“面向未來”的韓日關係。



雙方此次會談就恢復高級別對話與實務協商達成共識，並同意通過穿梭外交推動相互理解與信任的積累。輿論普遍認為，這將為韓日關係的穩定發展注入新動力，也為亞太地區的和平與繁榮創造積極條件。



（後方支援記者：郭至君）