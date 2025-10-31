李書磊出席第四次全國文物普查工作推進會

中評社北京10月31日電／據新華社報導，第四次全國文物普查工作推進會暨普查領導小組第三次會議30日在京召開，中共中央政治局委員、領導小組組長李書磊出席會議並講話。國務委員、領導小組組長諶貽琴主持會議。



會議強調，文物普查是賡續中華歷史文脈、促進文物事業高質量發展的重要基礎性工作。要深入學習實踐習近平文化思想，進一步提高做好文物普查工作的責任感使命感。第四次全國文物普查第二階段工作鞏固了上次普查成果，拓展了不可移動文物的內涵，為進一步加強文化遺產保護傳承奠定了重要基礎。



會議要求，秉持敬畏歷史、熱愛文化之心，扎實做好文物普查第三階段工作。要堅持應保盡保，加大文物新發現力度；鞏固普查成果，推動文化遺產系統性保護；保護城市文脈，加大老城調查保護力度；推動公眾參與，形成文物普查工作合力；壯大保護力量，加強各級文物保護機構隊伍建設；聚焦文物本體，提高文化遺產保護資金使用效益。要切實把文物新發現力度納入意識形態工作巡視巡察、監督執紀問責範圍、文明城市創建指標、文化遺產保護督察，確保文物普查達到預期目標。



第四次全國文物普查第三階段將逐級開展審核驗收，依法認定、登記並公布不可移動文物，建立國家不可移動文物資源總目錄，並向社會公布普查成果。



