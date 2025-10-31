國新辦介紹法治宣傳教育法全民普法有關情況

10月30日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，請全國人大常委會法工委副主任黃薇、司法部副部長胡衛列、教育部政策法規司司長張文斌、國家網信辦網絡法治局負責人黃春華介紹法治宣傳教育法及全民普法工作有關情況，並答記者問。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月31日電／據新華社報導，法治宣傳教育是全面依法治國的長期基礎性工作。10月30日下午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹法治宣傳教育法及全民普法有關情況。



以法治方式推動保障法治宣傳教育全面發展



9月12日，十四屆全國人大常委會第十七次會議表決通過《中華人民共和國法治宣傳教育法》，自2025年11月1日起施行。以法治方式推動和保障法治宣傳教育工作守正創新、提質增效、全面發展。



全國人大常委會法工委副主任黃薇表示，法治宣傳教育法的通過，標誌著我國的法治宣傳教育事業全面邁入了制度化、規範化、法治化的新紀元，具有里程碑式的重要意義。



據介紹，法治宣傳教育法明確規定，法治宣傳教育堅持“貫徹習近平法治思想”；規定“國家實行公民終身法治教育制度”；明確“國家通過多種形式開展憲法宣傳教育活動”等。



黃薇表示，“習近平法治思想”首次入法，具有十分重大而深遠的意義，它明確了法治宣傳教育堅持的正確政治方向和科學理論指引，也將推動習近平法治思想更加深入人心。



推動法治成為社會共識和基本準則



今年是全民普法40周年，也是“八五”普法規劃收官之年。



“在14億多人口的大國持續開展全民普法，把法律交給億萬人民群眾，是中國法治建設史上的一大創舉，也為人類法治文明提供了中國智慧、貢獻了中國力量。”司法部副部長胡衛列說。

