劉大貝答中評：和平統一後會更好是事實

中評社 林艷攝 中評社北京11月1日電（記者 林艶）中國國民黨中央評議委員會主席團主席劉大貝10月29日出席第十六屆津台投資合作洽談會接受中評社記者採訪表示，和平統一後會“更好”是事實。他認為，兩岸沒有理由互相敵對，應該要深化交流合作，繼續融合發展。



中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧日前在紀念台灣光復80周年大會上提出和平統一後有七個“更好”，引發兩岸熱議。對此，劉大貝表示，這是一種宣示，同時也是一個事實。因為台灣現在已經走到一個瓶頸期，無論是產業還是其他發展都遇到了困難。面對大陸這麼龐大的市場，現在台灣的執政者採取對抗姿態，對台灣非常不利，對此台灣人民也是心知肚明。他認為，兩岸沒有理由互相敵對，應該要深化交流合作，繼續融合發展，這是最好的方式。



談到十五五規劃建議，劉大貝認為，兩岸在高科技領域方面可以共同合作。一方面，台灣有電子信息產業的基礎，特別是近十年來，半導體產業是一枝獨秀。另一方面，半導體產業鏈長，可以在此領域進一步做分工，共同合作推動未來高科技產業發展。他也指出，儘管美國想把台灣半導體相關產業轉移走，但真正的核心技術還是在台灣手中。



劉大貝認為，新當選的國民黨主席鄭麗文在兩岸關係論述上非常清楚，堅持“九二共識”，堅決反對“台獨”。同時，她也認同一個中國原則，願意與習近平總書記會面，並強調未來可以共同和平解決兩岸問題。鄭麗文有自己的政策理念，加上也比較不會畏首畏尾，相信她上任後會加速兩岸特別是兩黨之間的交流。

