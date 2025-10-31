商務部關於拓展綠色貿易的實施意見

在新疆阿勒泰地區吉木乃縣拍攝的50萬千瓦時風電項目配套輸電線路建設現場（圖片來源：新華社） 中評社北京10月31日電／據商務部網站消息，各省、自治區、直轄市人民政府，外交部、國家發展改革委、教育部、科技部、工業和信息化部、財政部、生態環境部、交通運輸部、中國人民銀行、海關總署、市場監管總局、金融監管總局、國家統計局、國家國際發展合作署、國家能源局、中國貿促會，中國進出口銀行、中國出口信用保險公司：



為積極拓展綠色貿易，促進貿易優化升級，助力實現碳達峰、碳中和目標，加快建設貿易強國，經國務院同意，現提出以下意見。



一、提升外貿企業綠色低碳發展能力



（一）增強外貿企業綠色低碳發展意識。加強外貿企業綠色低碳發展理念和政策培訓，宣傳解讀國內外法律政策、市場動態等。發布綠色貿易最佳實踐案例，推廣經驗做法，促進外貿企業互學互鑒。引導外貿龍頭企業將綠色低碳發展理念貫穿產供鏈各環節，帶動外貿產供鏈加快綠色低碳轉型，培育綠色低碳產品出口企業。



（二）推動外貿企業開展綠色設計和生產。支持外貿企業推行綠色設計、開展綠色產品認證。鼓勵外貿企業積極使用可再生能源，通過設備更新、工藝流程改造、再生資源原料替代等方式，降低外貿產品碳排放量。鼓勵行業組織、工業互聯網平台等開展外貿產供鏈綠色低碳服務。



（三）加快推動物流綠色低碳發展。促進外貿大宗貨物和集裝箱長途運輸“公轉鐵”、“公轉水”。引導外貿企業使用環保包裝材料、減少二次包裝，使用獲得綠色認證的周轉箱等物流裝備及器具。推進單元化集裝器具國際互認共享。支持航運企業構建綠色低碳體系，推動船舶設計、建造、運營等全過程綠色化。推動使用可再生合成燃料等清潔能源的運輸車輛、船舶投入外貿貨物運輸。支持在綜合保稅區開展國產生物柴油和船用燃料油混兌調和業務。支持有條件的地方開展國際航行船舶保稅液化天然氣、生物柴油、綠醇、綠氨等加注業務。

