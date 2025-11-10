黃岐口岸台胞一小時領取臨時駕駛許可

中評社北京10月17日電 本報訊（記者 倪斌）“從走下客輪到拿到臨時駕照，全程都在口岸完成，真的很方便！”11日，在福州港黃岐口岸台胞服務驛站內，台胞巫艾向記者展示剛拿到的台胞臨時機動車駕駛許可。這是福州市首張在口岸現場辦理並簽發的台胞臨時機動車駕駛許可。整個流程僅耗時1小時，效率和便利程度大幅提升，這標誌著黃岐台胞服務驛站在為台胞提供優質服務方面又邁出了一步。



當日上午，台胞巫艾搭乘客輪抵達黃岐口岸後，便直奔台胞服務驛站。“之前聽朋友說辦臨時駕照要去市區車管所，還得等好幾天，這次抱著試試的心態選‘口岸辦’，沒想到這麼快！”提交材料、30分鐘線上學習、繳費、領證等無縫銜接。台胞巫艾說：“這是大陸給我們台胞的又一項便利措施，很方便、很貼心。我領完證一出碼頭就能直接租車開啟自駕之旅。”



這份“立等可取”的便利，源於福州黃岐口岸服務的創新意識。“在相關部門協同支持下，我們整合資源、簡化流程，把原本分散的材料受理、信息核驗、證件製作等環節全集中到口岸現場。”福州市連江縣黃岐台胞服務驛站負責人劉向東介紹，此舉就是為了讓台胞在就業、創業、生活中更便捷、更省心。



黃岐台胞服務驛站依托“一站式”服務模式，整合了口岸辦、公安交管、銀行等多部門力量，可辦理三大類20項對台業務，從台灣居民居住證、台灣居民定居證、落戶服務、一年期臨時駕照、開設銀行賬戶，再到個體工商戶營業登記、公司登記變更等，台胞無需再“多頭跑”。以前辦不同的事要跑好幾個地方，現在在口岸就能“一站式”搞定。