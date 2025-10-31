羅浮宮劫案共7人被捕　被盜珠寶未尋回

法國防暴警察在羅浮宮玻璃金字塔附近巡邏。（圖片來源：路透社） 中評社北京10月31日電／據大公報報導，針對法國羅浮宮博物館的珠寶大劫案，巴黎檢方30日表示，再多5名疑犯被捕，其中一人是調查的主要目標。另外，此前被捕的兩人“部分承認”參與劫案，且兩人已被起訴。但被盜珠寶仍未尋回。



巴黎檢察官貝屈奧透露，新逮捕的5人中有一人是調查的主要目標，“其DNA證據將他與劫案聯繫起來”，其他4人則“能提供有關該案作案手法的信息”。另據法媒報導，這5名疑犯在巴黎及其周邊地區的不同地點被捕。



貝屈奧還表示，此前被捕的兩名疑犯已經“部分承認”參與了這起盜竊案。他們將面臨“有組織盜竊罪”和“犯罪團夥罪”兩項指控。這兩項罪名可分別判處最高15年和10年監禁。



報導稱，這兩名疑犯的年齡分別為34歲和39歲，他們都有盜竊案底。34歲的疑犯來自阿爾及利亞，在法國居住；25日晚在機場被捕，當時他正準備登機逃往阿爾及利亞。39歲的疑犯來自法國塞納─聖但尼省，亦於25日晚被捕。



貝屈奧指出，目前還沒有證據表明犯罪分子得到了來自博物館內部“同謀者”的幫助，但不排除犯罪團夥規模遠大於監控攝像頭拍到的4名作案者的可能性。她還表示，失竊珠寶目前尚未被追回，“任何購買者都將因窩藏贓物而成為同謀”，“現在歸還為時不晚”。