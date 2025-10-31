規範招標代理活動　發改委等部門印發辦法

中評社北京10月31日電／據新華社報導，記者30日從國家發展改革委獲悉，國家發展改革委聯合多部門近日印發《工程建設項目招標代理機構管理暫行辦法》，旨在解決招標代理行業突出問題，推動招標代理行業規範健康發展。



數據顯示，全國已有超11萬家招標代理機構、超100萬名從業人員，對提高招投標效率、提升招投標專業化水平發揮了重要作用。但同時，一些招標代理機構違法開展業務，通過弄虛作假、洩露信息、策劃圍串標、向評標專家行賄等方式謀取非法利益，嚴重擾亂了行業秩序。結合招標代理行業實踐和市場關切的重點問題，辦法研究提出了有針對性的管理舉措。



記者瞭解到，辦法分為總則、登記管理、從業管理、監督管理、法律責任、附則六個章節，除規定了立法目的、依據、適用範圍、職責分工、基本原則等內容外，還建立了代理機構統一登記機制，規定了代理機構承接業務的基本條件，規定了有關投訴處理、信息核實、監督檢查、代理機構評價等事項，規定了代理機構違法從業的法律後果等。此外，辦法對招標代理機構提出了統一登記、規範從業、配合監督三方面新要求。



據介紹，國家發展改革委下一步將會同有關部門抓好貫徹落實，通過做好宣傳解讀、健全配套機制、強化指導督促、曝光典型案例等舉措，為辦法順利實施營造良好環境，持續推動招標投標市場規範健康發展。



