33年來首次　特朗普突下令重啟核試驗

中評社北京10月31日電／據大公報報導，美國總統特朗普30日突然宣布，他已下令美軍“立即重啟核試驗”，引發軒然大波，外界擔憂此舉引發新一輪核軍備競賽。特朗普稱，“其他國家”正在進行核試驗，美媒猜測他指的是俄羅斯近日測試“海燕”導彈及“波塞冬”核動力無人潛航器。俄方30日強調，上述測試根本不是核試驗。美國上一次核試驗於1992年進行，如今相關設施年久失修，且因政府停擺人手不足。專家表示，想要重啟核試驗預計需要數年時間。



特朗普30日在其自創社交平台Truth Social上發文稱，美國擁有世界上最大的核武庫，俄羅斯排名第二，中國排名第三，“由於其他國家正在進行核試驗，我已指示五角大樓在對等基礎上試驗我們的核武器，這一進程將立即開始。”當天晚些時候，特朗普告訴記者，美國政府計劃發布一份公告，提供有關核測試的更多細節，並表示此事與中國無關。被問及美國重啟核試驗會否導致全球安全風險上升時，他回答說：“我不這麼認為。”他還表示自己希望看到無核化。



俄方警告將採取相應行動



美媒猜測，特朗普的決定是對俄方的回應。俄總統普京26日宣布俄方成功試射“海燕”核動力巡航導彈，29日又宣布“波塞冬”核動力無人潛航器已進行測試。俄總統新聞秘書佩斯科夫30日表示，俄方希望關於這兩款武器的測試信息能被“準確傳達”給特朗普，並指出這種測試無論如何也不應被視作“核試驗”。佩斯科夫稱，美方並未向俄方通報關於重啟核試驗的決定，並警告說，如果有國家不遵守暫停核試驗的承諾，俄方也將採取相應行動。



特朗普的言論引起多方質疑。他聲稱美國擁有“最大核武庫”，但據斯德哥爾摩國際和平研究所統計，美國擁有5177枚核彈，而俄羅斯有5489枚。路透社指出，美國的核試驗由國家核安全管理局進行，而不是五角大樓。美國聯邦政府本月1日起因兩黨未能通過臨時撥款法案而停擺，國家核安全管理局逾七成雇員被迫無薪休假，目前僅有約400人繼續工作。



美國上一次核試驗於1992年9月23日在內華達州進行。此後由於冷戰結束、美國1996年簽署《全面禁止核試驗條約》等因素，美國再未進行過核試驗。如果特朗普政府真的重啟核試驗，預計還將在內華達州核試驗場進行。主導1992年核試驗的洛斯阿拉莫斯國家實驗室指出，當時約2萬人參與其中，而過去幾十年美國在這方面的能力已經衰退。