農業農村部就國家級畜禽保護名錄答記者問

中評社北京10月31日電／據新華社報導，近日，農業農村部公布了新修訂的《國家級畜禽遺傳資源保護名錄》，進一步擴大了資源保護範圍，增加了地方品種保護數量。為什麼要修訂名錄？這對我國畜禽遺傳資源保護有什麼意義？記者10月30日採訪了農業農村部種業管理司負責人。



問：為什麼要修訂名錄，對我國畜禽遺傳資源保護有什麼意義？



畜禽遺傳資源作為生物多樣性的重要組成部分，是促進畜牧業健康發展、改善人們衣食住行的重要物質基礎，具有重要的戰略價值、經濟價值和科學價值。



我國是世界上畜禽遺傳資源多樣性最豐富的國家：



一是畜禽物種類型多。據FAO（聯合國糧食及農業組織）統計，世界上有37種畜禽在為人類提供需要的產品。2020年農業農村部公布《國家畜禽遺傳資源目錄》，我國畜禽有33種。



二是品種資源豐富。我國目前畜禽品種已增加到1127個，占全球登記品種的13.6%。其中，豬、水牛、牦牛、山羊、驢、雞、鴨、鵝等品種數量均居世界第一。



三是遺傳特性多樣。我國畜禽遺傳資源特徵特性各異，攜帶大量優良基因，是珍貴的基因寶庫。



為加強原產我國珍貴、稀有、瀕危畜禽遺傳資源保護，農業農村部2000年首次制定名錄，收錄78個國家級保護畜禽地方品種資源。此後又根據實際情況進行了幾次修訂。2021年種業振興行動實施以來，農業農村部組織完成了第三次全國畜禽遺傳資源普查，原產我國的畜禽遺傳資源增長到643個、蜂和蠶資源分別增長到15個和151個，較第二次普查情況有了顯著變化，有必要再次修訂完善，這也是實施種業振興行動的一項基礎工作。

