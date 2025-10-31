荷蘭眾議院選情膠著　組閣談判或需數月

荷蘭六六民主黨領導人耶滕（中）30日接受媒體採訪。（圖片來源：法新社） 中評社北京10月31日電／據大公報報導，荷蘭29日舉行眾議院選舉。截至當地時間30日凌晨的初步計票結果顯示，中間派六六民主黨與極右翼的自由黨得票接近，誰將成為最大黨尚不確定。由於沒有政黨能單獨獲得過半數議席，且各黨政治立場差異較大，組閣談判或將持續數月。



29日晚公布的出口民調顯示，由羅布.耶滕領導的六六民主黨以微弱優勢暫時領先，預計獲得眾議院150個席位中的27席，自由黨緊隨其後獲25席。幾小時後的計票結果顯示，六六民主黨與自由黨的得票數差距進一步縮小，雙方預計將各獲得26席。得票數位列第三至第五的依次為自由民主人民黨、綠黨─工黨聯盟、基督教民主聯盟。選舉正式結果將由荷蘭選舉委員會在近日公布。



組成上一屆執政聯盟的自由黨、自由民主人民黨、農民黨和新社會契約黨在此次選舉中得票均減少。今年6月，自由黨因難民庇護政策問題退出執政聯盟，致使首相斯霍夫領導的聯合政府辭職，內閣處於看守狀態並決定提前舉行眾議院選舉。自由黨當時要求全面停止接受難民庇護申請、動用軍隊加強邊境管控等，執政聯盟其他成員均表示反對。據報導，多個政黨已表示不會與自由黨合作，由六六民主黨牽頭組建新政府的可能性較大。但由於各黨立場不同，組閣談判或持續數月。