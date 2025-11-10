台胞在抖音和B站註冊賬號需要的條件

中評社北京10月31日電 問：台胞在抖音和B站註冊賬號需要哪些條件？



答：抖音、嗶哩嗶哩等網絡社交平台對包括台胞在內的網民申請開設賬號，均有明確規定。台胞只要依規申請，經審核通過後均可開通賬號，和大陸網友分享信息。我們歡迎廣大台灣同胞共享大陸互聯網發展機遇，樂見兩岸網友在符合大陸法律法規和相關網絡社交平台規則的基礎上，增進相互瞭解，互學互鑒，互相關注點贊，增進情誼和福祉。



