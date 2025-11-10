M503航線W121銜接航線啟用運行以來情況

中評社北京7月30日電 問：請問M503航線W121銜接航線啟用運行以來情況如何？



答：M503航線W121銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩。7月21日至24日，實際執飛航班共61架次，平均每天飛行約15架次，縮短了有關航線距離，緩解了航路擁堵，減少了航班延誤。事實證明，啟用M503航線W121銜接航線，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。