反興奮劑機構主席呼籲阻止增強運動會舉行

中評社北京10月31日電／據新華網報導，世界反興奮劑機構（WADA）主席班卡30日表示，全球反興奮劑系統必須一致反對“增強運動會”。他特別呼籲美國反興奮劑機構（USADA）採取行動，阻止該賽事舉行。



30日在倫敦舉行的媒體吹風會上，班卡旗幟鮮明地表達了他對於“增強運動會”的態度。他說：“有時候我們甚至不知道該如何評價這個荒謬的想法。無論是從倫理角度還是從道德角度來看，人們怎麼能同意在使用各類違禁藥物的情況下參賽？這完全違背了我們所堅持的一切。這非常危險，我希望它不要發生，儘管有一些富有且有影響力的人在資助這個不負責任的賽事。”



班卡表示，全球反興奮劑系統必須立場堅定地反對“增強運動會”。他說：“我們必須保持高度團結。”



他同時呼籲USADA採取更多行動來阻止這一賽事的舉行。“我們確實希望美國同行能做更多，確保這個賽事不會舉行。他們在法律上有可用的施壓手段。USADA已經發表了一些原則性聲明，但現在可能是時候去說服那些資助賽事的人，讓他們明白這很危險。這是USADA的職責和責任。”



班卡隨後指出，美國的反興奮劑體系存在嚴重問題。他說：“當我們觀察美國的反興奮劑體系時，就會發現它遠非完美。美國幾乎90%的運動員不受《世界反興奮劑條例》約束參賽。在2024年奧運會結束後的六個月內，美國僅收集了308個檢測樣本。美國方面應該反思，這樣的體系是否足夠健全，是否需要改進？作為全球體育強國，它的反興奮劑體系真的完善嗎？”



班卡還要求美國停止將興奮劑問題政治化，並將其作為攻擊WADA的工具。他說：“我希望美國方面不要再（將興奮劑問題）政治化或攻擊我們，而是把時間和精力用於彌補自身反興奮劑體系中的漏洞，強化制度建設。”



2026年5月，一項名為“增強運動會”的賽事將在美國拉斯維加斯舉行，該運動會允許運動員使用興奮劑，宣稱“沒有興奮劑檢查，體育將更加安全”，已有運動員和教練員表示將參加這個獎金豐厚的賽事。