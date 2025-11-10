【
大
中
小
】 【
打 印
】
近期在兩岸科技交流領域支持台灣同胞的政策
http://www.CRNTT.com
2025-11-10 13:14:11
中評社北京10月31日電 問：加強兩岸科技交流有利於增進兩岸同胞利益福祉，請問近期在兩岸科技交流領域有何支持台灣同胞的政策？
答：近日，國家自然科學基金委已設立“國家自然科學基金台灣同胞研究基金項目”，為促進兩岸學術交流與科研合作創造有利條件。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
免收台灣“首來族”申辦台胞證證件費受好評
(2025-11-10 13:13:07)
M503航線W121銜接航線啟用運行以來情況
(2025-11-10 13:12:25)
免收台灣“首來族”申辦台胞證證件費
(2025-11-10 13:11:46)
黃岐口岸台胞一小時領取臨時駕駛許可
(2025-11-10 13:10:25)
上海台聯台協台商代表團赴貴陽貴安考察交流
(2025-10-27 15:11:44)
台胞熱議設立台灣光復紀念日：重要里程碑
(2025-10-27 01:02:34)
三位兩岸專家授課 談台灣光復重要意義
(2025-10-27 00:47:03)
汪曙申答中評：統一後台灣將有更好發展
(2025-10-27 00:28:10)
中評現場：各界台胞談設光復紀念日
(2025-10-27 00:14:30)
萬忠墓裡埋忠骨 悼念旅順大屠殺殉難同胞
(2025-08-20 01:22:14)