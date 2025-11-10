】 【打 印】 
近期在兩岸科技交流領域支持台灣同胞的政策
http://www.CRNTT.com   2025-11-10 13:14:11


　　中評社北京10月31日電 問：加強兩岸科技交流有利於增進兩岸同胞利益福祉，請問近期在兩岸科技交流領域有何支持台灣同胞的政策？

　　答：近日，國家自然科學基金委已設立“國家自然科學基金台灣同胞研究基金項目”，為促進兩岸學術交流與科研合作創造有利條件。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：