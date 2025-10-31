王滬寧：深化經濟體制改革　推動高質量發展

8月26日下午，政協第十四屆全國委員會常務委員會第十三次會議在北京閉幕，會議以“制定國民經濟和社會發展‘十五五’規劃”為議題協商議政。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持閉幕會並講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月31日電／王滬寧同志在《人民日報》發表署名文章：“深化經濟體制改革 推動高質量發展”，以下為文章內容：



黨的二十屆四中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱《建議》）明確指出，“十五五”時期經濟社會發展，要堅持以推動高質量發展為主題，以改革創新為根本動力，聚焦制約高質量發展的體制機制障礙，推進深層次改革。準確理解、深入貫徹《建議》關於改革的重大決策部署，對於更好發揮制度優勢、不斷解放和發展生產力、以高質量發展和高效能治理推進中國式現代化意義重大。



一、充分認識深化經濟體制改革、推動高質量發展的重大意義



以改革為動力推動經濟發展，是我們黨在長期實踐中形成的寶貴經驗，是我國能夠創造經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡的重要原因。習近平總書記指出，我國發展走到今天，發展和改革高度融合，發展前進一步就需要改革前進一步，改革不斷前進也能為發展提供強勁動力。這深刻揭示了改革對於發展的重大作用和重大意義。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央不斷深化對我國經濟發展階段性特徵和規律的認識，作出我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段的歷史性判斷，引領推動了從發展理念、發展模式、發展格局到發展目標、發展路徑、發展動力的深刻變革。特別是把以高質量發展為主題推動經濟社會發展同以經濟體制改革為重點全面深化改革貫通起來，發揮改革的關鍵一招作用，為推動高質量發展提供了強大動力和制度保障。



我們圍繞貫徹新發展理念，著力在增強創新能力、推動平衡發展、改善生態環境、提高開放水平、促進共享發展等方面深化改革，加強系統集成、精準施策。注重從體制機制創新上推進供給側結構性改革，立足增強供給和需求的適配性、平衡性，更加精準地出台改革方案，更加全面地完善制度體系，推動形成經濟增長新機制。圍繞建設現代化經濟體系，堅持和完善基本經濟制度，積極構建市場機制有效、微觀主體有活力、宏觀調控有度的經濟體制，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革。著眼加快構建新發展格局，著力推進有利於提高資源配置效率的改革、有利於提高發展質量和效益的改革、有利於調動各方面積極性的改革，暢通國民經濟循環，激發全社會內生動力和創新活力。聚焦推動高水平科技自立自強，加快體制機制創新，加強新領域新賽道制度供給，推進科技創新和產業創新深度融合，促進各類先進生產要素集聚發力。在改革有力推動下，我國發展難題逐步破解，發展活力持續增強，發展優勢不斷彰顯。

