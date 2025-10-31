英國安德魯王子被剝奪頭銜及王室住所

安德魯王子（圖片來源：央視新聞資料圖） 中評社北京10月31日電／據央視新聞報導，當地時間10月30日，英國白金漢宮聲明稱，英國國王查爾斯三世已啟動正式程序，剝奪其弟安德魯王子的尊號、頭銜及榮譽，並已通知他搬離王室住所。



聲明稱，安德魯王子今後將以“安德魯·蒙巴頓－溫莎”為名，並將搬至其他私人住所。



白金漢宮最新聲明中稱，“儘管安德魯仍否認針對他的指控，但這些懲戒措施被認為是必要的。國王和王後希望明確表示，他們的心意與深切同情始終並將持續與所有形式虐待的受害者及幸存者同在。”



據悉，安德魯的兩個女兒仍將保留公主身份。



65歲的安德魯是已故英國女王伊麗莎白二世的次子。近些年來，他因與已故性犯罪者、美國富商傑弗裡·愛潑斯坦的關係深陷醜聞。儘管他2019年11月接受採訪時否認曾經在愛潑斯坦名下豪宅與未成年女子發生性關係，竭力與愛潑斯坦關聯醜聞劃清界限，並稱在2010年12月後便切斷了與愛潑斯坦的所有聯繫。但近期被披露的郵件顯示，2011年2月，他仍私下與愛潑斯坦保持聯繫。



本月17日，安德魯曾通過白金漢宮發表聲明，同意放棄其約克公爵這一由其母親授予的頭銜及其他榮譽，但仍保留王子身份，他的兩個女兒也仍保留公主身份。