微軟雲端大宕機　癱瘓多國航空電訊服務

中評社北京10月31日電／據大公報報導，美國科技巨頭微軟旗下雲端服務平台Azure於29日發生大規模服務中斷，一個“無意間的設定變更”導致全球企業系統癱瘓超過8小時。Azure部門29日晚間表示，服務中斷的問題已經解決，錯誤率和延遲時間已恢復到事故前的水準，但少數客戶可能仍會遇到問題，Azure部門仍在努力緩解後續影響。



好市多星巴克同被波及



這起事故發生在微軟公布季度財報前幾小時，大批用戶無法存取Microsoft 365、Azure Portal、Xbox等微軟自家關鍵服務。有網友在社媒平台抱怨，連微軟公司官網也一度無法開啟。



Xbox隨後在平台X發文稱，服務已經恢復。但仍有網友在評論區下抱怨，無法登錄平台或下載遊戲。有網友指出，自從Xbox的Game Pass月費漲至30美元，其服務已中斷數次，“就這樣的服務還要收費30美元，實在是太荒謬了”。



阿拉斯加航空和夏威夷航空29日稍早表示，由於Azure服務中斷，包括公司官網在內的系統都受到影響。倫敦希思羅機場的網站當天一度無法連接。電訊巨頭Vodafone同樣服務受阻。此外，好市多、星巴克和零售企業克羅格也告知用戶，其網站和應用程序“出現意外中斷”。



根據網絡監測平台Downdetector的數據，29日報告Azure服務中斷事件最高峰時超過1.8萬人；報告Microsoft 365出現故障最多有近2萬人。這是微軟近年來多起嚴重網絡事故之一。今年3月，該公司曾因故障導致數萬用戶無法使用Outlook等服務。而本月20日，亞馬遜旗下雲端服務平台AWS也發生大規模中斷，導致全球數以千計網站及Snapchat、Reddit等一些最受歡迎的應用程式無法正常運作，整起事故持續超過15個小時。