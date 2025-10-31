韓總統：願APEC成員國以和包容共向未來

APEC慶州峰會正在召開（圖片來源：APEC官方新聞中心、韓聯社） 中評社慶州10月31日電（記者 崔銀珍）2025年亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議31日上午在韓國慶州正式開幕。作為東道主，韓國總統李在明在開幕致辭中表示，“2025年是韓國以國民的非凡力量恢復民主、重新回歸國際社會的歷史性一年。在這一關鍵時刻擔任APEC經濟領導人會議主席，我深感榮幸。”



他回顧道，“每當APEC取得輝煌成就、樹立多邊合作典範的時刻，韓國始終與其並肩同行。作為創始成員，我們推動了APEC的發展，並在1991年的《首爾宣言》中奠定了制度基礎，又在2005年釜山會議上促成了促進亞太自由貿易的《釜山路線圖》。”



李在明指出，“APEC成立後，成員經濟體的國內生產總值增長了五倍，貿易額增長了十倍。在這堅實的共同繁榮基礎上，韓國也成長為經濟強國。連接與開放的精神讓我們一步步走向繁榮，希望這種APEC精神在慶州能夠繼續得到充分體現。”



他同時強調，“然而，我們所面對的現實並不輕鬆。我們正站在國際秩序劇烈變化的轉折點上。自由貿易體系正經歷劇變，全球經濟的不確定性日益加深，貿易與投資的動力正在減弱。以人工智能為代表的技術革命，既帶來前所未有的危機，也帶來前所未有的機遇。這雖是艱難的挑戰，但APEC走過的歷程中蘊藏著戰勝危機的答案。合作與團結，是引領我們走向更好未來的唯一解答。”



他補充說，“每個國家都有自身利益。然而，在實現共同繁榮這一最終目標面前，我們依然可以攜手同行。”

