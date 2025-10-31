神舟航天員：心懷凌雲壯志　逐夢星辰大海

神舟二十一號航天員乘組進行飛船程序訓練（2025年8月18日攝）。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月31日電／據新華社報導，金秋十月，弱水湯湯，胡楊正黃，巴丹吉林沙漠深處的酒泉衛星發射中心迎來一年中最美時節，中國載人航天2025年度最後一場問天大戲帷幕正徐徐拉開，將無數期待與夢想融入塞北的秋日長空——



10月30日上午，執行神舟二十一號任務的3名航天員在問天閣首次公開亮相：航天駕駛員張陸時隔兩年多再度叩問天宮，以豐富經驗扛起指令長重任；第三批航天員武飛、張洪章則首度圓夢太空，分別以航天飛行工程師、載荷專家的身份開啟人生的“太空首秀”。



這是繼神舟十六號航天員乘組之後，再次由3種類型航天員構成的乘組，涵蓋了“70後”“80後”“90後”三個年齡段。



神舟再穿九霄雲，逐夢蒼穹寫新篇。



根據計劃，他們將於10月31日深夜搭乘神舟飛船，從這片見證過無數奇跡的西北大漠飛赴中國空間站。



每一次箭指蒼穹的升空，都是對過往征程的深情接續；每一回叩問星河的探索，都是中華民族向星辰大海持續進發的堅定奔赴。



張陸有望打破個人太空出艙次數最多紀錄、武飛成為執行飛行任務年齡最小的中國航天員、使用新的艙外航天服執行出艙任務、在軌照料首次造訪中國空間站的4只小鼠、首次吃上燒烤慶祝太空會師……未來半年的太空征程中，這支全新乘組將帶著使命與夢想不斷創造“中國奇跡”，中國載人航天也將在浩瀚宇宙中不斷書寫新的輝煌。

