APEC峰會慶州召開　周邊成“真空狀態”

為確保安全，APEC會議會場——慶州和白會議中心（HICO）外圍以圍欄遮擋。（中評社 崔銀珍攝） 中評社慶州11月1日電（記者 崔銀珍）2025年亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議31日在韓國慶州正式開幕。以慶州和白會議中心（HICO）為核心的普門園區被實施最高級別的安保措施，現場警戒達到近乎“真空狀態”的程度。



據韓國警方消息，當局自當日零時起對普門觀光園區實施全面管制。在會議正式結束前，除持有APEC通行證的人員與車輛外，所有普通訪客均不得進入。警方在主要出入口設立了兩至三道警戒線，並引導無證人員繞行。HICO正門路口的交通信號燈被關閉，由警員以手勢指揮通行，以保障各國首腦車隊順利進出。



本次峰會共有包括東道主韓國總統李在明、中國國家主席習近平、日本首相高市早苗在內的21個成員經濟體領導人與代表團出席。主要活動將在HICO會議中心及位於園區內的Lahan酒店先後舉行。為避免領導人對外曝光，會場出入口被臨時圍擋封閉。警方並在慶州市內部署約1萬4千名警力及消防、安全人員，全力維持警戒與秩序。



另一方面，據韓國主要媒體報導，慶州代表性商圈黃里團街等市區地帶呈現出熱烈氛圍。媒體稱，距離韓國上次主辦APEC峰會已時隔20年，市民普遍對本次大會寄予厚望。慶州車站周邊設有歡迎與咨詢攤位，身著韓服的志願者微笑迎賓。市區街頭懸掛著寫有“APEC 2025”的橫幅，一些市民通過媒體表示，希望此次盛會取得圓滿成果。



輿論認為，本屆APEC峰會是韓中日三國領導人共同出席的重要多邊場合。隨著各方在經濟與安全議題上的討論深入，區域合作與互信機制有望進一步加強，為亞太地區的穩定與繁榮注入新動力。



（後方支援記者：郭至君）