社評：中美關係可望迎來至少一年相對穩定期

“習特會”成為穩定中美關係的利器 新華圖 中評社香港11月1日電（評論員 冬日）剛在韓國釜山舉行的“習特會”的最大成果是，雙方領導人確認了“吉隆坡共識”，從而為中美經貿關係贏來了一年的“休戰期”。以特朗普政府對華政策主要聚焦經貿問題來看，只要特朗普不出爾反爾、翻雲覆雨，中美總體關係可望迎來至少一年的相對穩定期。



這種對中美兩國都是利好的格局不是自然形成的，是靠中方過去半年多一以貫之地堅持對美手法--“打，奉陪到底；談，大門敞開”贏來的。有理有節、有條不紊、不急不躁、不卑不亢，中國對美外交體現出中國的高度定力、堅強意志、強大底氣、靈活手法，是維護中美關係相對穩定的利器。



以中國外交部今年4月29日發佈“中國不跪！中國不退！”視頻為標誌，中國向世界宣示了不向霸權和霸凌低頭的勇氣和決心，因為就像視頻中說的，“向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入更加深重的危機”，如果中方在特朗普把中國單獨排除在90天寬限期之外的時候退讓，特朗普一定會得寸進尺。“歷史已經證明，妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊逼”；“以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡”。這個視頻把中國的強硬態度說得很明白。



整整半年過去了，如今中美經貿關係迎來與半年前截然不同的局面。美國輿論不得不承認，特朗普在對華貿易戰中已經“敗北”。當世界上那些對強權霸凌下跪求饒、委曲求全的貿易夥伴還面對美方沒完沒了的要價，甚至面臨整個優勢產業被掏空的時候，中國為各方與強權打交道樹立了標杆。現在中國被美國施加的47%關稅水平，已經低於被美國當作制衡中國夥伴的印度。



不屈不撓、眾志成城，中國在抗美援朝時表現出的堅定決心和堅強意志，也應當成為中國在新時代對美打交道的標誌。這是此次“習特會”成果對中國對美外交的啟示之一。