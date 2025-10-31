大戶看好前景　香港豪宅成交急增

豪宅市場被視為樓市火車頭，豪宅成交轉旺時，市場氣氛改善，中小型物業亦受惠。（大公報） 中評社香港10月31日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，香港樓市近月明顯升溫，豪宅市場尤其火熱，樓價5000萬元以上的一手大額成交更已連續兩年突破300宗水平。豪宅一向被視為樓市火車頭，對整體樓市具推動作用。



在美國減息及股市造好雙重帶動下，樓市氣氛明顯回暖，多個新盤銷情理想。10月份一手成交突破1500宗，連續9個月企穩千宗以上，追平2019年3月至11月的最長紀錄。高淨值買家見豪宅價格自高位回調逾兩成，加上投資移民政策放寬，積極趁低吸納，令豪宅成交急速倍增，同時亦造就地產代理界誕生多位“刁王”、“刁後”。



單計10月，市面錄得近60宗樓價5000萬元以上豪宅成交，按月飆升逾六成，創一年新高；其中最少16宗更為億元級“大刁”，為逾兩年最高紀錄。被視為港島西半山近年最矚目豪宅的天禦占10宗最多，幾乎成為超級豪宅買家的掃貨首選。



全面撤辣後，本港豪宅市場非常好景，今年以來已錄超過310宗樓價5000萬元以上一手豪宅成交，連續第二年突破300宗水平。



要促成“大刁”是每名地產代理的終極目標，但競爭極為激烈，以全港逾3.7萬名持牌代理計算，平均每125人才有一人成功斬獲一單。今年一手市場累計錄得1.68萬宗成交，“大刁”比例不到3%。



港股牛市帶來財富效應



豪宅成交爆發，港股反彈功不可沒。恒指今年累漲逾6200點，升幅31%；證券市場總市值於9月底攀升至49.9萬億元，按年急增35%；9月平均每日成交額達3167億元，較去年幾乎倍升。經濟學界認為，資產價格上升會觸發“財富效應”，當賬面資產暴增，高淨值人士除增加消費，亦傾向加大資產配置，買樓自然更爽手。豪宅作為資產配置的重要工具，自然成為首選。



豪宅市場一向被視為樓市火車頭，因買家多為高資產客，帶動資金與信心的能力極強。當豪宅成交轉旺時，市場氣氛迅速改善，中小型物業往往隨之受惠，整體樓市亦進入正循環。隨著市場轉旺，換樓鏈向上啟動，加上逾22萬人才流入，本港地產代理人人都有機會一試“大刁”滋味，豪宅“刁王”將陸續誕生。