黎達成報名參選“人大政協界”　與陳勇爭議席

黎達成。 黎達成將與現任“港區人大政協及有關全國性團體代表”界別立法會議員陳勇爭議席。 黎達成指，自己作為全國青聯委員，將成為香港青年與特區政府和國家之間的溝通橋樑。 中評社香港10月31日電／香港第八屆立法會選舉定於12月7日（星期日）舉行，提名期由10月24日開始至11月6日，由地方選區、功能界別和選舉委員會界別選出共90名議員。全國青聯委員、明匯智庫總監黎達成周四（10月30日）宣布，報名參選“港區人大政協及有關全國性團體代表”界別。



當日下午，黎達成在政府總部報名參選後見傳媒時表示，他作為全國青聯委員，將秉持“與國家同心，助青年前行，創香港未來”的初心，聚焦青年發展、創科產業與教育人才三大核心領域，並努力推動香港融入國家發展大局，成為香港青年與特區政府和國家之間的溝通橋樑。



黎達成提出“行穩致遠、凝聚智慧、關心青年、激發創新、革新教育、儲備人才”六大政策建議，包括：堅定維護國家主權和安全，深化青少年愛國主義教育；依託全國人大和政協及有關全國性團體代表的智慧，推動政府的政策制訂與國家方針精準對接；推動優化青年“四業”工作，拓寬青年向上流動的通道；推進北部都會區與科技城建設，鼓勵青年、高校與企業協同開展創科研發；並加強數字教育和新興科技人才培養，為香港長遠發展建立青年人才庫。



黎達成表示，立法會不僅是議事論政之地，更是匯聚民智、解決問題、開創未來的重要平台。他希望通過議會平台，能為香港的長遠繁榮貢獻力量，助力香港建設成為充滿活力的國際都會，為“一國兩制”行穩致遠注入新動力。



民建聯現任“港區人大政協及有關全國性團體代表”界別立法會議員陳勇，10月27日已經到政府總部報名參選，爭取連任。他表示，自己四年來見證很多大事發生，包括《基本法》23條立法，以及多項民生政策落實，自己在多個“領袖”及市民鞭策下，決定競逐連任。他提出八大政綱，包括落實好“一國兩制”、助力拼經濟等。



截至10月30日，“港區人大政協及有關全國性團體代表”界別的參選人包括：陳勇、黎達成。