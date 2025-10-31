富權：林佳龍打響公開“反賴”第一槍？

中評社香港10月31日電／澳門新華澳報31日發表富權文章：林佳龍打響公開“反賴”第一槍？以下為該文內容。



民進黨隸屬“正國會”的高雄市“立委”林岱樺，涉詐詐領助理費一千四百九十六萬元，遭檢方依違反《貪污治罪條例》等罪嫌起訴，高雄地方法院於本月二十七日首次開庭。而曾於今年二月間在遭檢調搜索約談時，高喊“政治干預司法、司法干預初選”，暗指賴清德為了在高雄市長初選中支持“新潮流系立委”賴瑞隆，而以司法手段打掉民調最高的自己的林岱樺，決定於本週六在岡山舉辦大造勢活動，意圖以“悲情牌”爭取選民們支持。“正國會”會長“外交部長”林佳龍前晚率領派系成員包括“立委”、各縣市議員等，在臉書發文力挺林岱樺參選高雄市長，讚她“有為有守、不貪不取”為林岱樺宣傳“大岡山大造勢，站出來，挺岱樺”造勢晚會，並強調將親自出席力挺。此事引起台灣政壇熱議，有人形容這是林佳龍打響“反賴”第一槍。



實際上，民進黨有賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺和許智傑等四名當地“立委”搶破頭要參選高雄市長，但多份民調都顯示，衹有林岱樺的民調高於國民黨可能的參選人、“不分區立委”柯志恩。倘排除了林岱樺，即使是許智傑、邱議瑩、賴瑞隆整合成一人，都可能難敵柯志恩。然而，高雄市檢調機構卻在今年二月間以林岱樺涉嫌詐領助理費為由，對其進行搜索約談並交保禁止出境，還正式起訴。林岱樺公開聲稱這是“政治干預司法、司法干預初選”，暗指賴清德為了支持賴瑞隆，而不惜動用司法手段“打掉”自己。這讓賴清德非常不高興，當時就在官邸的烤肉會當場訓斥林岱樺，要她對外澄清。如今林佳龍率領“正國會”的公職力挺林岱樺，等於是與賴清德“對著幹”，在民進黨內打響“反賴”第一槍，公然挑戰賴清德的權威。



林佳龍此舉，其實也等於是向自己“打槍”。一方面，林佳龍在出任民進黨秘書長時，曾經表態倘黨員一經起訴就停權，但現在林佳龍卻力挺已經被起訴甚至法院已經開庭審理的林岱樺，還稱她“不貪不取”，這個鮮明對比就顯得相當諷刺。不過，詭異的是，雖然林岱樺已經被起訴，但民進黨廉政會三度開會討論林岱樺涉貪案，卻判定在沒有確切證據的情況下，未對其停權。這等於是證明林岱樺仍然有權參加民進黨高雄市長黨內初選，可能這也是林佳龍“有恃無恐”地力挺林岱樺的重要原因之一。

