專家：聯儲減息路徑出現變數

美聯儲主席鮑威爾表示，內部對12月是否繼續減息分歧加大，受此影響，美股道指周三下跌。/路透社 中評社香港10月31日電／大公報報導，據中金公司研究部策略分析師劉剛分析，美國聯儲局10月議息會議如期減息0.25厘，但本次會議偏鷹派，主席鮑威爾表示，美聯儲內部對12月份是否繼續減息分歧加大。市場對此反應劇烈，美債利率大幅走高近10個基點、美元同樣衝高、美股與黃金小幅調整。



在9月議息會中，鮑威爾提及就業市場下行風險上升，同時也繼續提示通脹風險，決策天秤往就業傾斜。10月以來，政府關門導致非農“缺席”，“小非農”ADP新增就業減少3.2萬人，大幅低於預期，顯示就業市場仍在放緩。上周公布的9月消費者物價指數（CPI）全面低於預期，打消市場對8月關稅普遍升級導致通脹失控的擔憂，為本次減息“掃清障礙”。因此，美聯儲10月減息0.25厘已是市場共識。



美元流動性正逐步收緊



鮑威爾在會議上宣布12月1日起停止縮減資產負債表，以避免在當前流動性有所收緊的情況下重蹈2019年“錢荒”的覆轍。此前他曾在10月14日公開發言中表示：“當準備金略高於適度充裕水平時，就應停止縮表，接下來幾個月可能達到該水平，且流動性在逐步收緊。”



近期美元流動性有收緊跡象：從“價”的角度看：回購利率（Repo rate）明顯抬升，SOFR（有擔保隔夜融資利率）一度抬升至4.5%的高點，SOFR－OIS利差也明顯走闊，說明回購市場流動性有所收緊；從“量”的角度說：逆回購接近耗盡，將無法繼續對衝縮表。



美國金融流動性由三部分組成，分別是美聯儲持有證券或借款、財政部現金賬戶（TGA）及隔夜逆回購（ONRRP），三者之差近似為銀行準備金。然而，1）自債務上限解決後，財政部發債以補充TGA賬戶，TGA餘額從6月的2608億美元升至當前的9648億美元，吸收金融流動性；2）財政部增發短債、叠加美聯儲減息，導致貨幣市場基金（MMF）更多將資金轉向短債，隔夜逆回購用量從6月底的高點4607億美元降至當前55億美元，將無法再繼續對衝縮表。



此外，美國部分區域性銀行暴雷，也加大市場對流動性擔憂。當地時間10月16日，美國兩家地區銀行錫安銀行（Zions Bancorp）和西部聯合銀行（Western Alliance Bancorp）傳出貸款暴雷事件，加大市場對私人信貸和流動性擔憂。



筆者此前曾指出，以準備金與銀行資產比值衡量充足度，12%至13%是過度充裕和適度充裕的臨界點，8%至10%則是轉為缺乏的警戒線。該比例在2019年9月“錢荒”時曾低至7.94%，導致美聯儲被迫擴表（購買短債）。當前這一水平為12.2%，剛好接近鮑威爾提到的略高於適度充裕分界線，因此美聯儲選擇停止縮表，可預防類似2019年回購市場流動性危機情況出現。結束縮表可以緩解美國的金融流動性，根據我們的模型顯示，這對於美股整體也邊際有利。



就業數據缺失 需觀察變化



今次議息會議上最大的“意外”，是鮑威爾對12月可能暫停減息的表態，但如果站在鮑威爾的角度去想，可能也沒有那麼意外。9月開啟減息，是因為突然遇到了就業壓力顯著加大下的“不得已而為之”，但是通脹壓力在鮑威爾看來始終沒有完全解除。那麼，經過9月和10月接連兩次減息後，利率已有所調整來應對“已知”的就業壓力，但政府關門無法提供更多“新增”信息，所以鮑威爾擔心“霧天開車”別開得太快，適得其反。所以從這個意義看，美聯儲似乎有理由和動力12月暫停減息，觀察後續變化。



筆者一直的看法是：美聯儲需要也可以減息，畢竟利率高和就業弱都是事實，關稅對通脹有影響但傳導很慢。不過，也不需要減很多，適度的調整就可以使得融資成本降至回報以下。在這種情況下，減息路徑的確是一大變數。美聯儲可以因為一兩個非農數據突然變差而開啟減息，當然也可以因為數據暫時缺失和沒那麼差而等待觀察下效果。

