26兆瓦級海上風電機組在山東並網發電

中評社北京10月31日電／據新華社報導，山東省東營經濟技術開發區的東營風電裝備測試認證創新基地，26兆瓦級海上風電機組葉輪緩緩轉動，監控屏幕上電流數據穩步攀升。29日，該機組成功並網，正式向電網輸送清潔電力。



東方電氣風電股份有限公司風電研究設計院黨委書記兼副院長羊森林介紹，該機組由東方電氣集團自主研製，創下了全球已並網風機中單機容量與葉輪直徑兩項世界紀錄，並且實現了從設計到製造的全國產化。它由3萬餘個零部件構成，其葉輪直徑超過310米，掃風面積相當於10.5個標準足球場，輪轂中心高度超過50層樓。



據瞭解，在滿負荷運行狀態下，該機組風輪每旋轉一圈可發電62千瓦時。在年平均風速10米／秒的條件下，單台機組年發電量可達1億千瓦時，可滿足5.5萬戶家庭的全年用電需求，相當於節約標準煤3萬噸、減少二氧化碳排放8萬噸。



據介紹，東營風電裝備測試認證創新基地於今年5月正式投用，在臨海區域規劃建設了12個大功率風電測試機位，配套建設了機位基礎、輸電線路和綜合試驗中心等基礎設施，形成了完整的風電試驗檢測體系，有效縮短了機型認證周期、降低了企業研發成本，成功破解了行業長期面臨的“認證難、周期長、成本高”難題。目前，基地已有5家國內風電主機十強企業及4家具備檢測資質的機構入駐。