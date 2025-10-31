【
發改委：新增專項債券額度支持部分省份投資
http://www.CRNTT.com
2025-10-31 13:32:57
中評社北京10月31日電／據新華社報導，國家發展改革委政策研究室副主任、新聞發言人李超10月31日表示，國家發展改革委加快推動擴大有效投資政策落地實施。近期，地方政府債務結存限額中安排了5000億元，用於補充地方政府綜合財力和擴大有效投資。其中，新增了2000億元專項債券額度，專門用於支持部分省份投資建設。
“我們將督促指導相關省份用好新增額度，加快專項債券發行使用，抓緊項目開工建設，盡快形成實物工作量。”李超說。
