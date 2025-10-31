現存最早的竹簡記錄了曾侯乙下葬的“排場”

“簡讀中國——中國出土簡牘展”10月28日在湖北省博物館開幕。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月31日電／據新華社報導，207匹馬、39種車，是迄今為止所見隨葬馬匹和車最多的墓葬；不僅驚現舉世矚目的曾侯乙編鐘，還出土了我國現存最早的竹簡……這些細節，隨著日前在湖北省博物館“上新”的簡牘文化大展，被拂去塵埃、走近大眾。



近期，“簡讀中國——中國出土簡牘展”開幕，湖北省博物館聯合11家文博單位，以230件組簡牘文物編織出一份深厚的文化圖卷。展出文物跨越戰國早期至東晉，是近年來我國舉辦的時代跨度最大、覆蓋地域最廣、完整體現簡牘發展歷程的簡牘通史展。



“豪車”名錄



在展覽開篇處，10枚曾侯乙墓竹簡靜陳於展櫃中。竹簡寬約1厘米，最長達70多厘米，有拼接的痕跡，亦有淺淺的墨跡。仔細辨認，“車”“馬”“乘”等字跡依稀可見，仿佛勾勒出金戈鐵馬的戰國風雲。



1978年，在湖北隨州發現的曾侯乙墓驚現於世。曾侯乙墓竹簡距今約2400年，年代在戰國早期，散落在墓葬北室，與兵器、皮甲等放在一起。



記者從武漢大學簡帛研究中心瞭解到，曾侯乙墓竹簡是我國考古發現的年代最早的遣策實物，主要是關於喪葬時所用車馬的記載。其中有字簡共240枚，總計7000字左右。其蘊含豐富的歷史信息，至今仍是珍貴的一手文獻資料。



武漢大學文學院教授蕭聖中介紹，這份“喪葬記錄”中，出現了路車、王僮車、游車、左軒、圓軒等車名39種，宛若一部戰國時期的“豪車”名錄。車名中，路車、游車、廣車為某類車的總名，其餘則是具體車名。其中，“路車”特指古代天子或諸侯貴族所乘的車。