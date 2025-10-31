人行重啟國債交易　釋放穩增長信號

中評社北京10月31日電／據大公網報導，中國人民銀行的公開市場國債買賣操作始於2024年8月。2025年1月，由於市場供求不平衡、利率單邊下行預期較為集中等原因，人行暫停國債買賣。到了本周一（10月27日），人行行長潘功勝在金融街論壇指出，目前債市整體運行良好，人行將恢復公開市場國債買賣操作。



人行選擇在此時恢復國債買賣操作，我們理解主要有三點考量：



一是補充銀行體系流動性，協同財政發力。11至12月MLF（中期借貸便利）與買斷式逆回購到期合計3.6萬億元（人民幣，下同），政府債融資按兩會既定目標5000億元結存限額推算還有2.4萬億元，重啟國債購買可以提供穩定的流動性支持，並降低政府融資成本。



二是落實全會“堅決實現全年經濟社會發展目標，宏觀政策持續發力、適時加力”精神，強化逆周期調節。國債購買具有和降准類似的逆周期調節屬性，比較適宜在穩增長階段使用。與其他流動性工具相比，國債買賣操作具有低成本、提振預期、壓低利率曲線等多項優勢。



三是10年期國債收益率已從1月均值的1.64%，逐步上行至10月均值的1.84%，利率單邊下行預期得到修正，利率中樞應已達到現階段的人行合意水平。潘功勝的表述為，“債市整體運行良好，我們將恢復公開市場國債買賣操作。”



我們此前曾預測，人行重啟國債買賣至少需要兩個觸發條件：一是宏觀環境與金融市場波動，人行逆周期調節訴求再度強化。從邏輯上講，國債買賣投放的流動性期限長、便宜、信號意義強，能同時緩解銀行擴表的流動性與需求約束，比較適宜在穩增長階段使用。



今年5月人行發布的《一季度貨幣政策執行報告》指出，人行流動性工具箱儲備充足，期限分布更趨合理，長期有降准、國債買賣。從中可以看出，在人行的政策工具箱中，國債買賣和降准對標並列，國債買賣所需的宏觀環境和降准可能是類似的。

