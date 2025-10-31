美聯儲減息路徑出現變數

中評社北京10月31日電／據大公網報導，美國聯儲局10月議息會議如期減息0.25厘，但本次會議偏鷹派，主席鮑威爾表示，美聯儲內部對12月份是否繼續減息分歧加大。市場對此反應劇烈，美債利率大幅走高近10個基點、美元同樣衝高、美股與黃金小幅調整。



在9月議息會中，鮑威爾提及就業市場下行風險上升，同時也繼續提示通脹風險，決策天秤往就業傾斜。10月以來，政府關門導致非農“缺席”，“小非農”ADP新增就業減少3.2萬人，大幅低於預期，顯示就業市場仍在放緩。上周公布的9月消費者物價指數（CPI）全面低於預期，打消市場對8月關稅普遍升級導致通脹失控的擔憂，為本次減息“掃清障礙”。因此，美聯儲10月減息0.25厘已是市場共識。



美元流動性正逐步收緊



鮑威爾在會議上宣布12月1日起停止縮減資產負債表，以避免在當前流動性有所收緊的情況下重蹈2019年“錢荒”的覆轍。此前他曾在10月14日公開發言中表示：“當準備金略高於適度充裕水平時，就應停止縮表，接下來幾個月可能達到該水平，且流動性在逐步收緊。”



近期美元流動性有收緊跡象：從“價”的角度看：回購利率（Repo rate）明顯抬升，SOFR（有擔保隔夜融資利率）一度抬升至4.5%的高點，SOFR－OIS利差也明顯走闊，說明回購市場流動性有所收緊；從“量”的角度說：逆回購接近耗盡，將無法繼續對衝縮表。



美國金融流動性由三部分組成，分別是美聯儲持有證券或借款、財政部現金賬戶（TGA）及隔夜逆回購（ONRRP），三者之差近似為銀行準備金。然而，1）自債務上限解決後，財政部發債以補充TGA賬戶，TGA餘額從6月的2608億美元升至當前的9648億美元，吸收金融流動性；2）財政部增發短債、叠加美聯儲減息，導致貨幣市場基金（MMF）更多將資金轉向短債，隔夜逆回購用量從6月底的高點4607億美元降至當前55億美元，將無法再繼續對衝縮表。



此外，美國部分區域性銀行暴雷，也加大市場對流動性擔憂。當地時間10月16日，美國兩家地區銀行錫安銀行（Zions Bancorp）和西部聯合銀行（Western Alliance Bancorp）傳出貸款暴雷事件，加大市場對私人信貸和流動性擔憂。