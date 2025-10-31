儲能業務爆發增長　寧德時代潛力強

中評社北京10月31日電／據大公網報導，根據SNE Research數據，2025年1月至8月，全球動力電池裝機量達到691.3吉瓦時（GWh），同比增長34.9%，寧德時代（03750）裝機量達254.4GWh，增長31.9%，市場份額達36.8%，穩居全球第一。比亞迪（01211）已超過韓國LG新能源位居第二，分別各占16.2%及14.5%。又根據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據，1月至9月寧德時代動力電池裝機量市場份額達42.75%，保持行業第一。



寧德時代近年在儲能和海外市場布局被視為第二增長曲線。動力電池增速放緩之下，儲能業務呈現爆發式增長。2024年以來，全球大型儲能項目持續擴容，中國電網側與工商業儲能需求高漲，美國、歐洲亦加快能源轉型，如今AI數據中心規模快速擴張也帶來儲能需求。儲能被視為未來幾年新利潤引擎，增速高於動力電池。



寧德時代推出的587安培小時（Ah）儲能專用電芯在能量密度、安全邊界與長壽命三大關鍵要素之間尋找到階段平衡點。目前，公司正在加快587Ah產品量產速度以滿足市場需求。公司的海外產能也在有序推進中，除了已經投產的德國工廠，匈牙利工廠一期規劃超過30GWh，預計今年底完成安裝調試，二期也在有序推進。西班牙基地完成前期審批，印尼基地預計2026年上半年投產。



A股較H股折讓22%



寧德時代為少見的A股對H股大幅折讓股份（A股較港股折讓約22%），當前A股股價（以10月30日收盤價計）對應的混合遠期PE為21.3倍，較公司近五年平均混合遠期PE低46%。建議投資者優先揀選A股。