美停擺損經濟　華爾街危機四伏

中評社北京10月31日電／據大公網報導，美國聯儲局主席鮑威爾放鷹，直言12月減息未有定論，加上美國政府因撥款爭拗而停擺一個月，估計迄今經濟損失近5000億美元，將令今年經濟增長一筆勾銷，甚至出現收縮，惟彌漫樂觀情緒的華爾街股市未有充分反應，市場嚴重低估風險，就連國際貨幣基金組織（IMF）也罕有地警告美股存在暴跌危機。



美聯儲周三議息會議落實減息0.25厘，為年內第二次降息，反映美國經濟表現不濟。鮑威爾表示，由於通脹風險猶在，下月未必一定會減息，拖累周三道指及標準普爾500指數於創新高之後倒跌，而利率期貨顯示下月減息機率由95%急降至65%。若然美息走勢真的不若市場預期，進一步增加美股崩跌的可能性。多間香港銀行跟隨美息下調，最優惠利率降低0.125厘，有利香港經濟保持穩定﻿復甦步伐，繼續吸引資金流入。



聯儲放鷹 降12月減息預期



事實上，美國關稅政策繼續推高通脹，而政府持續停擺，美聯儲缺乏經濟數據作參考，相信也是對進一步減息持審慎態度。其實，美國政府停擺造成負面衝擊逐步擴大，可是美股卻高企不下，無視美國政府持續停擺對財赤債務及實體經濟不利的影響。由於美國經濟數據暫停公布，包括對美聯儲訂定利率政策有重要影響的10月通脹率，在經濟數據訊息不明朗之下，投資者貿然高追入市，實在是承擔著頗大風險，投資大行也難以制定適當投資策略。特朗普政府自10月1日關門大吉至今約一個月，似乎共和民主兩黨未有就財政撥款達成共識，有可能打破歷史最長政府停擺紀錄，該紀錄為2018年12月22日至2019年1月25日，即合共關門35日。



美經濟或陷入收縮危機



今次美國政府關門時間比市場預計為長，特別是正處於關稅戰及利率走勢不明之際，美國經濟同時受到多項不利因素影響，叠加損失將會比預期為大。美國財長貝森特曾經估計，停擺一天的經濟損失為150億美元，以此推算，迄今約一個月累計損失4650億美元（折合超過36000億港元）。值得留意的是，去年美國國內生產總值（GDP）為29.18萬億美元，而超過4600億美元的政府停擺損失，也就相當於GDP的1.7%，若然停擺時間進一步延長，恐怕美國經濟不單止會停滯，甚至出現收縮，呈現負增長，這還末有計算關稅戰造成的負面衝擊。事實上，IMF預測今年美國經濟增長衹有1.8%，政治內鬥引發政府關門足以令美國今年經濟增長化為烏有，陷入衰退困局之中。