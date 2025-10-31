中評社北京10月31日電／網評：練好“內功” 牢握戰略主動權



來源：大公網 作者：馬浩亮



特朗普此次亞洲之行，在先後與日本新任首相高市早苗、韓國總統李在明會面之後，最後的重頭戲，無疑就是與中國國家主席習近平的元首會晤。為此，特朗普特意從APEC峰會舉辦地慶州，趕到釜山與習近平會晤，在結束之後又送習近平上車，隨後徑直乘坐“空軍一號”返美，而不出席APEC峰會。精於算計的特朗普，對孰輕孰重，拿捏得非常清楚。



這些“壓軸”安排、特殊禮遇，直觀而充分地凸顯了對華關係在美國外交全局中的重要地位。這一切不是偶然，更不是美國的“大發善心”，而是中國依靠自己的戰略定力、實力底氣、外交智慧，去爭取和贏得的。以鬥爭求和平，則和平存；以妥協求和平，則和平亡。這正是中美元首釜山會晤這場“壓軸”大戲背後的策略主軸。



在激烈的經貿交鋒、關稅大戰，乃至反制美國霸權霸凌的總體博弈鬥爭中，中國的整體表現有理有節，有章有法，不卑不亢，不驕不躁。中國一方面通過深化改革，擴大對外開放，廣交朋友，練好“內功”，增強實力，誠如習主席所言，“集中精力辦好自己的事，做更好的自己，同世界各國分享發展機遇”；另一方面，絕不向打壓遏制低頭，善用各種資源，打出“組合拳”，直擊要害痛處。



就在此次中美元首釜山會晤前夕，兩國經貿團隊通過吉隆坡磋商，達成廣泛成果共識。譬如，美方取消針對中國商品加征的“芬太尼關稅”，暫停對華海事、物流和造船業301調查措施一年，中方也將暫停稀土等相關出口管制措施一年。這檢驗了中美通過對話合作解決問題的可行性，為中美元首會晤、為中美關係大局繼續向好改善營造了良好氛圍，打開了更大空間。這正是中國敢於鬥爭、善於鬥爭的成果。



此次會晤，習主席反復強調，“雙方應該算大賬，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。”“兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。”“中國的發展振興同特朗普總統要實現的‘讓美國再次偉大’是並行不悖的”，“中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。”

