網評：大陸紀念台灣光復　彰顯對台管轄權

中評社北京10月31日電／網評：大陸立法紀念台灣光復 再次彰顯對台管轄權



來源：大公網 作者：朱穗怡



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日前，全國人大通過了關於設立台灣光復紀念日的決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。台灣光復是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環。立法紀念台灣光復，不僅是駁斥民進黨當局和美方“台灣地位未定”謬論的有力措施，更是再次體現了對台灣地區的管轄權，彰顯了兩岸同屬一個中國的事實。



多年來，民進黨主張“台獨”的其中一個“論據”是“中華人民共和國從未統治過台灣”。這顯然是混淆視聽。由於兩岸政治對立，台灣當局對台灣地區實施著事實上的控制和治理，這固然對中華人民共和國政府對台灣地區行使全面管轄權造成嚴重妨礙，但這並不能改變中華人民共和國政府對台灣地區依法擁有並行使著管轄權的事實。



在外交領域，中華人民共和國政府作為獲得國際社會普遍承認的代表中國的唯一合法政府，理所當然地擁有對作為中國一部分的台灣地區的代表權和管轄權。過去國民黨馬英九政府堅持“九二共識”、改善兩岸關係，經過與大陸方面協商後得以獲准以觀察員身份出席世衛大會。但民進黨當局奉行“台獨”路線，嚴重破壞兩岸關係，連續8年被世衛大會拒之門外。由此可見，台灣方面能否參與國際組織和機構的活動，大陸方面起著關鍵作用。



在軍事領域，解放軍軍機、軍艦在台島及周邊巡航、演練已經常態化，台灣方面聲稱的所謂“海峽中線”早已蕩然無存。此外，大陸海警部門近年又進一步強化在台海水域巡查和執法，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。這些行動彰顯了海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。而且根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域分別為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區，不存在所謂的“國際水域”。

