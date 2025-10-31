中評社北京10月31日電／網評：中美貿易戰重塑國際秩序



來源：大公網 作者：劉兆佳（香港中文大學社會學榮休講座教授、全國港澳研究會顧問）



今年年初，美國總統特朗普悍然、粗暴和魯莽地對全世界發動關稅戰，而中國則是其主要打擊對象。在這場關稅戰中，美國的盟友和其他國家紛紛以不同方式和程度向美國諂媚和屈服，而中國則是突出的例外。在應對美國這場旨在從根本上改變中國的發展模式和徹底遏制中國崛起的貿易戰爭中，中國在多年前早已作出周全準備，並擬定了各種應對不同場景的精準反制方案。針對美國的各種挑釁，中國展示了厚積薄發的反制和反擊能力，迫使美國節節敗退。近月來，為了挽回敗局，特朗普政府大幅提升對中國的打擊力度，除了進一步限制高端科技對華出口和逼迫盟友和夥伴對中國實施制裁和削減對華經貿往來外，美國還不斷擴大對中國企業的制裁，尤其惡劣的是對與中國有關的貨船進入美國港口時徵收巨額港口費，並橫蠻無理地通過“穿透性”方式對那些已經被制裁的中國企業屬下的數千個子公司實施制裁。



攻守易位中國“以戰止戰”



對於美國發動的貿易戰，中國一直以來採取“對等反制”戰略，包括減少購買美國的農產品和液化天然氣、把一些美國企業特別是軍工企業列入不可靠實體清單、減少持有美國國庫債券、削減入口美國製造的芯片、適度管制稀土、一些關鍵礦物和金剛石微粉等生產原料的出口、對一些美國大企業比如英偉達（Nvidia）、杜邦（DuPont）、谷歌（Google）和高通（Qualcom）等進行反壟斷調查等。



由於美國近月來急劇升級了對華的貿易戰，中國毅然決然對美國進行史無前例的大力度反擊。中國推出主要是針對美國的、對與稀土有關的全產業鏈和供應鏈實施嚴厲的出口管制，從而重創美國的高科技產業、製造業和軍工企業。更為重要的，是中國“仿效”美國對稀土出口實施“長臂管轄”，斷絕美國從其他國家獲取來自中國的稀土或與稀土產品的渠道。中國也對與美國有任何關係的貨船進入中國港口時徵收日後還會不斷增加的港口費。

