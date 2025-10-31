英國宣布550億英鎊長期科研投資

中評社北京10月31日電／據新華網報導，英國政府30日宣布，將投入550億英鎊（1英鎊約合9.4元人民幣）用於科技研發，以推動英國在醫療健康、清潔能源、人工智能等領域取得突破性進展。



英國政府30日發布公報說，英國科學、創新和技術部當天確認了對英國研究機構和部門的長期研發資金安排，將為大學、研究機構和企業提供550億英鎊長期研發投入。這是該部有史以來規模最大的研發投資，旨在加大對科技突破的支持，改善生活、創造就業和促進經濟增長。



公報說，研發經費涵蓋截至2029／2030財年的支出評審期。其中，英國國家級科研資助機構——英國研究與創新署將在此期間分配超過380億英鎊；英國負責支持前沿突破項目的機構——高級研究與發明局的預算在此期間將從每年2.2億英鎊增至4億英鎊；英國氣象局將獲得超過14億英鎊支持；英國多個國家級學術院將總計獲得超過9億英鎊資助；國家測量系統獲得超過5.5億英鎊，人工智能安全研究所獲得2.4億英鎊資助。



公報引用當天發表的一項分析說，英國政府對研發的公共投資價值巨大，即每投入1英鎊，長期能帶來8英鎊的淨經濟效益。其中吸引私人投資是關鍵因素，每投入1英鎊的公共研發資金，平均能額外帶動2英鎊的私人投資。