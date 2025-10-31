【
越南中部地區發生洪水致13人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-10-31 14:16:46
中評社北京10月31日電／據新華網報導，越南農業與環境部10月31日發布報告說，越南中部強降水和洪水已造成13人死亡，另有11人失蹤、34人受傷。
越南農業與環境部說，有超過11.6萬棟房屋和近4900公頃農作物被淹，超過1.7萬只牲畜和家禽死亡或被洪水卷走。報告顯示，順化、峴港、廣義、廣治等地超過43.9萬戶家庭斷電。
報告說，到11月1日夜間，廣治和廣義等地仍將有大到暴雨，中部地區的大雨預計將持續至11月4日。
