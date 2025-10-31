【
巴布亞新幾內亞發生山體滑坡致多人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-10-31 14:17:45
中評社北京10月31日電／據新華網報導，巴布亞新幾內亞《信使郵報》31日報導稱該國恩加省瓦佩納曼達地區的一個村莊31日發生山體滑坡，造成至少11人死亡。
據《信使郵報》報導，山體滑坡發生在當地時間31日2時左右，3棟房屋遭掩埋。當地報告失蹤20多人，目前已發現11具遇難者遺體。暴雨嚴重阻礙了尋找幸存者的工作。
澳大利亞廣播公司援引恩加省省長彼得·伊帕塔斯的話說，一支救援隊已前往事發村莊協助救援。當地民眾需要帳篷、毯子等物資援助。
事發山區2024年5月曾發生嚴重山體滑坡災害，造成大量人員傷亡。
