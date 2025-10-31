印度空氣污染　人工降雨驅霧霾失敗

印度新德里霧霾嚴重。（圖片來源：法新社） 中評社北京10月31日電／據新華網報導，印度當局近日在首都新德里市區上空進行人工降雨，試圖借此清除空氣中的有毒污染物，解決新德里長期存在的嚴重霧霾問題，但由於空氣中水分不足，此次嘗試失敗。當地居民無奈表示：“下一天雨能改變什麼呢？不會有太大的差別。”



新德里是全球空氣污染最嚴重的城市之一，尤其在冬季，由於焚燒農作物、工業排放和交通廢氣等多重因素叠加，空氣品質指數（AQI）時常達到“危險”等級。10月20日排燈節之後，新德里的PM2.5空氣污染指數飈升到世衛建議的25倍以上，厚厚的霧霾讓民眾感到呼吸困難。



為了改善空氣品質，當局決定實施人工降雨，派出飛機在新德里上空雲層噴灑化學物質，試圖引發降雨，但因為大氣濕度不到20%行動失敗。當地環境部門官員表示，隨著雲層濕度增加，可能會在未來幾周內重復進行人工降雨嘗試。



印度理工學院新德里分校大氣科學中心教授拉奧指出，利用人工降雨治理空氣污染效果有限，污染源通常會在幾個小時到一兩天內再次回到空氣中。印度科學與環境中心執行總監喬杜裡強調，印度真正需要的是大規模的能源轉型、零排放車輛與工業流程電氣化，讓各行各業都能獲得清潔能源。