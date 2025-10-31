伊朗外長：伊方願開展公平且互相尊重的談判

中評社北京10月31日電／據新華網報導，伊朗外長阿拉格齊當天在伊朗東阿塞拜疆省會見地方官員時表示，若各方準備進行公平且互相尊重的談判，伊朗隨時願意作出回應。



阿拉格齊說：“只要談判各方願在平等基礎上進行磋商，以相互尊重為前提達成協議，摒棄威脅恐嚇手段，伊朗將隨時響應。”



他強調，伊朗始終對談判與外交持開放態度，但唯有基於相互尊重與共同利益、而非威脅施壓的談判才有意義。



美國和伊朗自今年4月以來舉行五輪由斡旋方阿曼居中傳話的間接談判，雙方在鈾濃縮等核心議題上分歧巨大。第六輪談判原定於6月15日舉行，因以色列突襲伊朗而取消。以伊12天衝突期間，美國轟炸伊朗核設施，作為回擊，伊朗用導彈打擊美軍駐卡塔爾烏代德空軍基地。為施壓伊朗與美國恢復談判，英國、法國、德國8月28日通知聯合國安理會，以伊朗違反伊核協議為由，啟動“快速恢復制裁”機制。9月19日，安理會未能通過旨在繼續解除對伊朗制裁的決議草案。



伊朗外交部10月18日發表聲明說，《聯合全面行動計劃》（即伊核協議）及其所對應的聯合國安理會第2231號決議規定的10年期限於當日到期，決議中針對伊朗和平核計劃所設的各項限制及相關機制均應視為終止。