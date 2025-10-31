世衛：氣候行動不力對人類健康造成嚴重影響

中評社北京10月31日電／據新華網報導，世界衛生組織29日發布的一份報告警告稱，持續過度依賴化石燃料以及未能適應全球變暖，已經對人類健康造成嚴重影響。氣候行動不力正在付出生命代價，使衛生系統不堪重負並損害經濟發展。



這份2025年版《柳葉刀健康與氣候變化倒計時》報告由英國倫敦大學學院牽頭，與世衛組織以及全球數十所學術機構和聯合國機構等合作編寫。報告說，在研究人員監測的健康威脅20項關鍵指標中，有12項已達到歷史最高水平。



報告主要發現包括：高溫相關死亡人數上升，自20世紀90年代以來，高溫相關死亡率已上升23%，使得年均高溫相關死亡總人數達到54.6萬；野火與乾旱影響加劇，2023年，乾旱和熱浪等氣候事件導致面臨中度或重度糧食不安全的人口增加了約1.24億；氣候變化造成經濟壓力，2024年，高溫暴露導致潛在勞動時間損失，相關生產力損失相當於1.09萬億美元。



該報告負責人、倫敦大學學院的瑪麗娜·羅馬內洛博士說，淘汰化石燃料，轉而使用清潔可再生能源和高效能源，仍然是減緩氣候變化和保護生命的有力手段。同時，轉向更健康、更環保的飲食和更可持續的農業系統，將大幅減少污染、溫室氣體排放和森林砍伐。