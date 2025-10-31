【
馬拉維議會選舉蘇萊曼為新任議長
http://www.CRNTT.com
2025-10-31 14:21:08
中評社北京10月31日電／據新華網報導，馬拉維議會29日選舉執政黨民主進步黨議員薩米爾·蘇萊曼為新任議長。
當天，共有220名議員出席會議，其中219人參加投票，1人棄權。
蘇萊曼由民主進步黨領袖、馬拉維總統穆塔裡卡提名。他最終以134票擊敗反對黨馬拉維大會黨候選人彼得·丁巴，後者獲得85票。
當天的選舉還同時選出第一副議長和第二副議長。選舉結束後，蘇萊曼宣誓就職，正式履行議長職責。
